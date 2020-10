Bolsonaro bravo com críticas de ‘líder religioso’

O presidente Jair Bolsonaro parece cada vez mais impaciente ante as críticas pela escolha de Kássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal. Após defender o futuro ministro em sua live da última quinta-feira, 1, Bolsonaro agora “mandou recado” para lideranças evangélicas que o estão defenestrando por indicar um nome do Centrão para o cargo.

“Estou chateado sim, com o pessoal que me apoia, virando as coisas. Agora, tudo vê defeito. Essa autoridade do Rio, queria que indicasse o dele. Lamento, uma autoridade que diz ter Deus no coração, o que doi mais na gente”, disse o presidente para apoiadores nesta sexta-feira, 2.

Quem assumiu a carapuça foi o pastor Silas Malafaia, aliado de primeira hora do presidente, mas que não gostou do nome de Kássio Nunes para o Supremo. Em um video, Malafaia cobra que o escolhido para o STF deveria ser um “terrivelmente direitista”, e não um desembargador com indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e aliado de políticos do Centrão. Mas frisou que, apesar da divergência, continua ao lado de Bolsonaro.