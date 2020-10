Bolsonaro bravo com pedido sobre preço do arroz: ‘Vai comprar na Venezuela’

O presidente Jair Bolsonaro distribuiu patadas ao ser questionado sobre o preço do arroz. O atual ocupante do Palácio do Planalto ouviu um pedido para tentar baixar o valor do grão durante uma parada em seu passeio pelo DF neste domingo. E respondeu com irritação: “Tu quer que eu baixe na canetada? Você quer que eu tabele? Se você quer que eu tabele, eu tabelo. Mas você vai comprar lá na Venezuela”.

O IPCA-15, prévia da inflação oficial, estima que outubro teve uma alta de 0,94%. É a maior alta para o mês desde 1995. No ano, a inflação acumulada é de 2,31%. A perspectiva é que o arroz, um dos itens da cesta básica, tenha um aumento de 18,48%.