Após o ministro Alexandre de Moraes, do STF, tornar sem feito a nomeação do delegado Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal, em edição extra do Diário Oficial da União, o presidente Jair Bolsonaro tornou sem efeito, na tarde desta quarta-feira, 29, a de nomeação de Ramagem.

O decreto também torna sem efeito a exoneração do delegado do cargo de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). A posse de Ramagem no comando da PF estava prevista para as 15h de hoje.