Bolsonaro celebra manifestações em meio a pandemia

Vera Magalhães

Depois de convocar por WhatsApp as manifestações deste domingo, mentir negando que tivesse convocado, convocar abertamente durante parada em Roraima no último sábado e depois desmobilizar os atos na quinta-feira, depois do agravamento do surto de coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro celebra neste domingo em sua conta no Twitter que estejam ocorrendo atos em Belém, no Pará, em defesa de seu governo e contra o Congresso.

Eis o post:

As recomendações de epidemiologistas e do próprio Ministério da Saúde são de que as pessoas evitem aglomerações e permaneçam em casa o máximo possível. Já houve contaminação em Belém, onde ocorre a marcha de motos que o presidente divulga.

Enquanto isso, o próprio Bolsonaro está isolado porque fez novo teste para detectar o novo coronavírus.