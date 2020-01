Bolsonaro chama ‘Democracia em Vertigem’ de ‘porcaria’

Equipe BR Político

Para acirrar ainda mais o Fla x Flu em torno do documentário brasileiro “Democracia em Vertigem“, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, 14, que o filme da diretora Petra Costa é uma “ficção” e que ele não perderia tempo com uma “porcaria dessa”. A obra, que mostra um olhar pessoal sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff vai disputar o Oscar na categoria “melhor documentário”.

“Ficção. Para quem gosta do que o urubu come é um bom filme”, disse o presidente em frente ao Palácio da Alvorada. Questionado se assistiu ao filme, Bolsonaro afirmou: “Eu vou perder tempo com uma porcaria dessas, rapaz?”.

Como você viu no BRP, desde ontem uma enxurrada de reações de políticos ao filme tomou conta das redes sociais.