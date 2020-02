Bolsonaro chama discurso de Trump de ‘fantástico’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro chamou de “fantástico” o discurso feito na terça-feira, 4, pelo presidente dos EUA, Donald Trump, no pronunciamento anual do Estado da União.

“Um discurso simplesmente FANTÁSTICO de Donald Trump. ‘Nosso trabalho é colocar os Estados Unidos em primeiro lugar.'”, escreveu Bolsonaro no Facebook, citando uma das frases ditas pelo norte-americano no tradicional discurso. Na fala, Trump abordou assuntos como imigração, economia e Venezuela.

O pronunciamento foi feito no Congresso, onde Trump enfrenta um processo de impeachment. Ao final do discurso do Estado da União, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, rasgou uma cópia do texto lido por Trump, que momentos antes, havia se recusado a cumprimentá-la.