Bolsonaro chama Greta Thunberg de ‘pirralha’

Equipe BR Político

Depois da ativista sueca Greta Thunberg se manifestar a respeito dos recentes assassinatos de indígenas no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro chamou a adolescente de 16 anos de “pirralha”, e disse que é “impressionante” que a mídia lhe dê espaço. “Qual o nome daquela menina lá, lá de fora? Tabata, como é? Greta. Já falou que índios estão morrendo porque estão defendendo a Amazônia. Impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessa aí, uma pirralha”, disse o presidente nesta terça-feira, 10, segundo o Broadcast Político.

A manifestação de Greta a respeito dos povos indígenas ocorreu no domingo, 8, após o assassinato de dois homens do povo Guajajara, no Maranhão, e de um indígena do povo Tuyuca, no Amazonas. “Povos indígenas estão literalmente sendo assassinados por tentarem proteger a floresta do desmatamento ilegal. É vergonhoso que o mundo permaneça calado diante disso”, escreveu a ativista no Twitter.

Questionado a respeito do assassinato dos três indígenas, o presidente Bolsonaro afirmou que qualquer morte preocupa o governo. “Preocupa. Qualquer morte preocupa. Temos de cumprir a lei. Somos contra desmatamento ilegal, somos contra queimada ilegal. Tudo o que for contra a lei, somos contra”, disse.