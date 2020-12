Bolsonaro ‘chama’ José Múcio para fazer parte do Executivo

Ex-colegas na Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro fez um convite informal ao ministro José Múcio Monteiro, do Tribunal de Contas da União (TCU), para integrar o Executivo, que está prestes a se aposentar. Ele será substituído por Jorge Oliveira, atualmente chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.

“Você era bom naquela época (como deputado). É igual vinho, está cada vez melhor. Todo mundo sente sua saída muito precoce do TCU. Se a saudade lhe bater, venha para cá. (Você) estará entre nós, pode ter certeza, no nosso primeiro time do Executivo, para traçarmos e fazermos política para o futuro da nossa Nação”, disse o presidente durante a abertura do Fórum Nacional de Controle, organizado pelo TCU virtualmente.

Sobre o tema do fórum, a “Inovação pela Educação do Brasil”, o presidente não fez nenhuma consideração.

Na quarta-feira, 2, a ministra Ana Arraes foi eleita para presidir o tribunal a partir de 2021, cargo ocupado por Múcio.