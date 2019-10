Bolsonaro na China: ‘Estou em um país capitalista’

Equipe BR Político

Ao chegar a Pequim, capital da China, seu segundo destino asiático, uma das primeiras declarações do presidente Jair Bolsonaro foi dizer que está em um país “capitalista”. O comentário do brasileiro ocorre no mês em que a República Popular da China completa 70 anos da Revolução Comunista, segundo relato do Estadão.

A declaração de Bolsonaro foi feita após ser questionado por jornalistas sobre a pressão de parte do seu eleitorado para que explique o motivo da sua presença em um país comunista. “Estou em um país capitalista”, respondeu ele. No início do ano, quando uma comitiva de parlamentares do PSL, partido de Bolsonaro, visitou o país, o escritor Olavo de Carvalho foi um dos principais críticos e chegou a afirmar que os viajantes eram “semianalfabetos” por estarem em um país comunista.

Apesar das críticas feitas à China durante o período de campanha, Bolsonaro destacou que há interesse por parte dos dois países em ampliar a relação comercial entre eles.”Essa é a prioridade número um”, afirmou.

Nesta quinta-feira, 24, o presidente brasileiro fez uma visita à muralha. Na agenda de hoje, Bolsonaro ainda participará de um jantar oferecido pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaf. O encontro com o presidente Xi Jinping só acontecerá amanhã, 25.