Bolsonaro cita Magno Malta como exemplo: ‘Nunca me deu alfinetada’

O presidente Jair Bolsonaro usou Magno Malta com exemplo de jogador do mesmo time, do tipo que não dá “alfinetadas”, na reunião do #22A. O contexto, conforme mostra o vídeo divulgado ontem pelo ministro Celso de Mello, do STF, é de cobrança do chefe do Planalto para que seus ministros o defendam:

“Então essa é a preocupação, todos devem ter, né? Não é “tá bom?”, o ministério fatura, “deu merda?” no colo do presidente. Não pode ser assim. Hoje eu vi o Magno Malta me defendendo. O Magno Malta, desculpa aí, foi tratado lá atrás para ser vice. Depois ele resolveu não ser, tudo bem. Depois foi ser tratado para ser ministro, tudo bem.”

“Agora politicamente ele nunca me deu uma alfinetada e sempre tá defendendo com os problemas que ele tem. Então não é o ministro ir de peito aberto, enfrentar, entrar no covil dos leões, mas não pode, né?”