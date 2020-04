Bolsonaro cobra Uip e Kalil sobre eventual cura com cloroquina

Em campanha para que o Ministério da Saúde libere o quanto antes o uso de cloroquina para tratamento irrestrito de pacientes com covid-19, o presidente Jair Bolsonaro cobrou dos médicos David Uip e Roberto Kalil Filho, do Hospital Sírio Libanês, informações de como se curaram da doença, nesta madrugada de quarta, 8, pelo Facebook, pelo fato de eles não terem informado se o tratamento ao qual foram submetidos incluiu a substância ainda em fase de teste no Brasil. “Dois renomados médicos no Brasil se recusaram a divulgar o que os curou da covid-19. Seriam questões políticas, já que um pertence a equipe do governador de SP?”, questionou o presidente em referência a Uip, coordenador do Centro de Contenção para a doença no Estado de São Paulo. Bolsonaro desafia os dois médicos, sem citar seu nomes, a falarem diante do juramento que todo profissional de medicina faz ao se formarem. “Acredito que eles falem brevemente, pois esse segredo não combina com o Juramento de Hipócrates que fizeram”, acrescenta.