‘Bolsonaro coloca as Forças Armadas no ringue e amplia crise’, diz Moreira Franco

Na opinião do ex-ministro Moreira Franco, o presidente Jair Bolsonaro amplia a crise ao colocar as Forças Armadas “no ringue”da disputa política. Ontem, em conversa com apoiadores, o presidente disse que “quem decide se um povo vai viver numa democracia ou numa ditadura são as suas Forças Armadas”.

A fala foi criticada por diversos militares.

“As Forças Armadas vêm cumprindo a Constituição, enquanto o país sofre c/ a disputa política entre Executivo, Legislativo, Judiciário e MPF. Bolsonaro coloca FF AA no ringue e amplia crise. A hora é de União para salvar vidas. Já ñ basta a incompetência nesse combate?”, criticou Moreira.