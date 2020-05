Bolsonaro coloca construção civil e atividades industriais como ‘essenciais’

O presidente Jair Bolsonaro, em sua cruzada contra o isolamento social, editou um decreto colocando mais dois segmentos como “essenciais”. Agora, trabalhadores da construção civil e de atividades industriais poderão funcionar durante a pandemia de coronavírus, da mesma forma que, por exemplo, supermercados e farmácias.

“Como do lado de lá tem muita profissão que foi impedida de trabalhar, começamos a abrir do lado de cá. Obviamente com critérios e respeitando as orientações do Ministério da Saúde”, afirmou Bolsonaro em sua transmissão ao vivo pelas redes sociais.