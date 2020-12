Bolsonaro coloca mais um militar em agência reguladora

Mais um militar foi designado pelo governo de Jair Bolsonaro para o comando de uma agência reguladora. Rodolfo Saboia, almirante da Marinha, assumiu na última quarta-feira, 23, como diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP). Ele entra para um mandato de quatro anos no lugar de Décio Oddone, que renunciou o cargo para trabalhar no setor privado de petróleo.

O setor tem sido povoado por militares na gestão Bolsonaro. O ministro de Minas e Energia, Bentro Albuquerque, e o presidente do Conselho de Administração da Petrobrás, Eduardo Bacellar Ferreira, também são almirantes. Em agências reguladoras, Antônio Barra Torres, na Anvisa, é contra-almirante.