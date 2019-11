Bolsonaro com ‘80%’ de chance de sair do PSL e 90% de criar nova sigla

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que existe “80% de chance” de sair do PSL. Se isso ocorrer, segundo ele, há “90% de chance” de criar um novo partido. As duas possibilidades seriam o caminho natural após a crise criada pelo próprio presidente em seu partido. Se prevalecer o 20% e Bolsonaro permanecer no partido, ele deixou bem claro que quer o controle total do partido, essa possibilidade, no entanto, ele afirmou achar muito difícil de se realizar.

“Eu quero que o partido não tenha problema por ocasião das eleições municipais do ano que vem e uma possível reeleição minha nas eleições majoritárias de 2022”, afirmou em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Rede Record.

Segundo ele, a nova legenda seria fundada do “zero”, com um processo de coleta de assinaturas para o registro na Justiça Eleitoral. Assim, participaria da primeira eleição sem verba dos fundos partidário e eleitoral.

“Eu pago a conta sobre qualquer desvio de terceiro no partido. E a mesma coisa acontece no tocante a fundo partidário”, afirmou Bolsonaro, que está em guerra há quase um mês com o presidente nacional do PSL, o deputado Luciano Bivar (PE).