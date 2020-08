Bolsonaro com Carlos e Crivella a tiracolo

A três meses das eleições municipais e com uma aprovação de 37% – a maior desde o início do mandato -, segundo o Datafolha, o presidente Jair Bolsonaro repetiu uma mesma cena na última sexta e neste sábado, 15: esteve com o prefeito Marcelo Crivella e com o filho, o vereador Carlos Bolsonaro a tiracolo em eventos no quintal bolsonarista.

Ontem, o trio participou da inauguração de uma escola cívico-militar na zona norte da cidade. Hoje, a agenda também foi militar, eles estiveram juntos na formatura na Brigada Paraquedista, na zona oeste do Rio.

A estratégia é puramente eleitoral. Busca o fortalecimento dos dois nomes para o pleito deste ano. Tanto Crivella quanto Carlos buscam a reeleição pelo Republicanos. O apoio informal contraria o que o presidente disse no último domingo, 8, quando anunciou em suas redes sociais que não pretende participar das eleições municipais no 1° turno.

Até aqui, pesquisas indicam que Crivella dificilmente vai conseguir a reeleição. Ele aparece em segundo lugar nas pesquisas, mas com uma margem de mais de 15 pontos porcentuais atrás do ex-prefeito Eduardo Paes (DEM).