Bolsonaro com nova cirurgia à vista

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite de terça-feira, 1, que vai se submeter a uma cirurgia para retirar um cálculo na bexiga. Em conversa com apoiadores, no entanto, ele não detalhou quando o procedimento deve ocorrer.

“Não estou com cálculo renal, não. Esse cálculo aqui é de estimação. Eu tenho há mais de cinco anos, está na bexiga. É maior que um grão de feijão. Resolvi tirar porque deve estar aí ferindo internamente a bexiga”, disse a apoiadores que o aguardavam em frente ao Palácio da Alvorada.

Na última segunda, 31, ao final do expediente no Palácio do Planalto, Bolsonaro foi ao serviço médico da Presidência da República. A assessoria do presidente não informou o motivo.