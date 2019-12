Bolsonaro comemora aumento no registro de armas

Equipe BR Político

De férias na Bahia para descansar durante o ano-novo, o presidente Jair Bolsonaro não larga as redes sociais. Na manhã deste domingo, ele foi ao Twitter comemorar o aumento no número de registros de armas de fogo, assim como a queda no número de mortes provocadas por elas. “Registro de armas de fogo cresceu 50% no corrente ano, levando-se em conta o mesmo período de 2018. Segundo “especialistas”, o número de mortes deveria aumentar no Brasil, MAS na prática caiu 22%”, escreveu, publicando uma antiga foto sua como soldado do Exército.

Aproveitou também para pressionar o Congresso por uma legislação mais permissiva no tema. “Dependo do Parlamento para ampliar o direito a posse/porte para mais cidadãos”, disse. Apesar disto, neste ano, o Congresso votou diversos projetos do Executivo para flexibilização de armas de fogo, incluindo o que tratava do porte em área rural e das regras para os CACs (colecionadores, atiradores e caçadores).