A geração de 131 mil empregos formais em julho, depois de quatro meses em que as demissões superaram as contratações, fez com que Jair Bolsonaro comemorasse.

“Em julho 2020, o CAGED apresentou um saldo positivo de 131.010 novos postos de trabalho. O grande destaque foi a indústria de transformação, em especial a fabricação de produtos alimentícios e a construção civil. É o Brasil voltando à normalidade”, festejou através das suas redes sociais.