Bolsonaro comemora liberação da pesca da sardinha em Fernando de Noronha

O presidente Jair Bolsonaro comemorou neste domingo a liberação da pesca da sardinha no arquipélago de Fernando de Noronha, tocada pelo secretário da Pesca, Jorge Seif. “Em Fernando de Noronha a pesca da sardinha era proibida. Isso mesmo, os moradores da ilha importavam pescado do continente”, disse o presidente.

Seif está em Noronha com uma grande comitiva, que inclui o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente da Embratur, Gilson Machado. “Parabéns ao secretário da Pesca”, completou Jair Bolsonaro. A decisão atropela uma recomendação do ICMBio, contrária a pesca na ilha.