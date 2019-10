Bolsonaro comemora meta das privatizações

Equipe BR Político

Em uma lista do que considera os pontos positivos de seu governo na última semana, o presidente Jair Bolsonaro disse que a meta para privatizações em 2019 já foi alcançada. Ele compartilhou uma matéria da TV Brasil que informava que até o mês passado já foi arrecadado cerca de R$ 96 bilhões com as desestatizações. A maior parte desse dinheiro veio da venda de empresas públicas.

“Impedimento de loteamentos políticos, qualificação de serviços, recursos obtidos sendo aplicados onde realmente necessitam, além de com muito sacrifício, tapar rombos monstruosos”, disse Bolsonaro. Para este ano, a perspectiva do governo era arrecadar US$ 20 bilhões (algo próximo aos R$ 82 bilhões), segundo o Estadão. A notícia foi anunciada pelo Ministério da Economia no último dia 3.