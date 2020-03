Bolsonaro comemora número de expulsões do Brasil

Após classificar a crise econômica e de saúde como “fantasia”, Jair Bolsonaro voltou a se dedicar a outros assuntos em suas redes sociais. Enquanto a Organização Mundial de Comércio declara pandemia com o coronavírus, o presidente comentou sobre o número de expulsões de estrangeiros no Brasil em seu mandato. “Em 2019, foram 1238 decretos de expulsão. Em 2015, somente 22. Hoje, decretamos expulsão do criminoso L.A.S., condenado por estupro e pornografia infantil”, escreveu, ressaltando que “estrangeiros são bem vindos”.

Estrangeiros são bem vindos. Entretanto, aquele que comete crime, tem que ser expulso após cumprir a pena. Em 2019, foram 1238 decretos de expulsão. Em 2015, somente 22. Hoje, decretamos expulsão do criminoso L.A.S., condenado por estupro e pornografia infantil. Via @SF_Moro — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 11, 2020