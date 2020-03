Bolsonaro comemora Poderes ‘juntos’ contra o coronavírus

Após comparecer nas manifestações contra o Congresso e passar as últimas 48 horas alfinetando Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, Jair Bolsonaro deu uma “assoprada” após suas sucessivas mordidas no Legislativo. Em seu Twitter, o presidente da República comemorou a “união” dos Três Poderes diante da ameaça do coronavírus. “Todos juntos! Com a união dos Poderes Executivos, Legislativo, Judiciário e população, venceremos!”, escreveu Bolsonaro.

O Parlamento estabeleceu uma espécie de “trégua” diante das investidas de Bolsonaro. Por causa da pandemia do covid-19, por enquanto os congressistas irão deixar o “presidente falando sozinho” com sua verborragia. A prioridade no momento é conseguir aprovar as medidas necessárias para conter a doença Após os ataques de Bolsonaro, Maia e Alcolumbre responderam timidamente justamente para não dar início a uma nova escalada ofensiva entre Executivo e Legislativo. Passado o perigo, haverão novas avaliações de como ficarão as relações entre os Poderes.