Bolsonaro comemora queda do risco-país

Equipe BR Político

Apesar da condição de repouso médico, Jair Bolsonaro foi ao Twitter comemorar a queda do risco-país para o menor nível desde 2013. “Boas notícias não param de chegar”, escreveu o presidente. Na última sexta-feira, 13, o contrato de Credit Default Swap (CDS) de cinco anos do Brasil operou no nível de 118 pontos. O CDS é um contrato financeiro que funciona como uma espécie de seguro contra o calote ao investidor.