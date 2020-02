Bolsonaro comemora resultado de laudo sobre porteiro

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro reagiu nesta terça-feira, 11, ao resultado do laudo da Polícia Civil do Rio de Janeiro que apontou que a voz do porteiro que autorizou a entrada do ex-PM Élcio Queiroz no condomínio Vivendas da Barra, na data do assassinato da vereadora Marielle Franco, não é a mesma do funcionário que citou o nome do mandatário em depoimento aos investigadores. A informação foi revelada hoje pelo Globo.

Bolsonaro comemorou a notícia. “Viu que a perícia descobriu? A voz não é do porteiro!”, disse ele nesta manhã a apoiadores que o aguardavam na entrada do Palácio da Alvorada. Na sequência, ele voltou a atacar a Rede Globo, emissora que revelou o depoimento do porteiro que mencionou Bolsonaro e disse ter liberado a entrada de Élcio no condomínio Vivendas da Barra.

“A TV Globo faz uma armação com o pessoal da investigação, divulga o porteiro ligando pra mim, eu estava em Brasília, e agora descobriram que a voz não é do porteiro”, disse.