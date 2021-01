Bolsonaro comemora vinda de vacinas da Índia para o Brasil

Quieto durante todo o último domingo, quando começou a vacinação no Brasil com a CoronaVac, do Instituto Butantan, Jair Bolsonaro comemorou nesta quinta-feira, 21, a vinda de vacinas da Índia para o Brasil. O presidente reproduziu a informação da Agência Reuters que confirmou a liberação dada pelo governo indiano para a exportação. Assim, a expectativa do governo é que 2 milhões de doses estejam em breve desembarcando em terras tupiniquins.

“Meus cumprimentos ao Itamaraty, Ernesto Araújo (ministro de Relações Exteriores) e servidores pelo trabalho realizado”, disse o presidente em seu Twitter.

– NOVA DÉLHI, 21 Jan/Reuters/por Sanjeev Miglani – O governo da Índia liberou as exportações de vacinas contra a Covid-19, e as primeiras remessas serão enviadas nessa sexta-feira para o Brasil e Marrocos, disse o secretário de Relações Exteriores da Índia. pic.twitter.com/LEoVphbwuj — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 21, 2021

Por enquanto, o Brasil continua utilizando a CoronaVac para sua ainda incipiente campanha de vacinação. Em diversas ocasiões, Bolsonaro desmereceu o imunizante, em especial por ser chinês e ter o apoio de João Doria (PSDB), governador de São Paulo e desafeto político do atual ocupante do Palácio do Planalto.