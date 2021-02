Bolsonaro comemora vitória de Pacheco no Senado

O presidente Jair Bolsonaro comemorou sua primeira “vitória” na noite desta segunda-feira, 1. Destacando a votação em cédulas de papel, ele destacou a eleição de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) para presidência do Senado. “Em cédula de papel, o Senado Federal elegeu o Senador Rodrigo Pacheco (57 votos de 81 possíveis) para presidir a Casa no biênio 2021/22”, escreveu o presidente da República. Foram 78 senadores votantes, com 57 votos para Pacheco.

