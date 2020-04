Bolsonaro compartilha vídeo que chama pandemia de ‘show mórbido’

Em mais um movimento na cruzada contra o isolamento social, o presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter, na manhã desta quarta-feira, 15, para compartilhar um vídeo com críticas às medidas restritivas adotadas pelos Estados e municípios no combate ao novo coronavírus.

Originalmente, o vídeo com o título “Os sócios da paralisia” foi compartilhado pelo jornalista Guilherme Fiuza. O post contém críticas explícitas ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB), ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A publicação classifica a pandemia como “show mórbido” e afirma que não existem “mapas” comprovando o efeito do isolamento social no combate ao novo coronavírus. No final, o texto cita os impactos econômicos do isolamento, com o fechamento de pequenas empresas e previsão de queda 4% no PIB no Brasil.