Bolsonaro compartilhou outro vídeo conclamando para ato

Vera Magalhães

Além do vídeo divulgado mais cedo aqui no BRP, em que a facada que Jair Bolsonaro sofreu é usada como mote para um discurso segundo o qual o presidente arriscou a vida em nome do País e merece retribuição do povo, ele também compartilhou em grupos de WhatsApp outro vídeo, bem mais tosco e menos sofisticado, conclamando a presença da população na manifestação em apoio ao governo do próximo dia 15 de maio.

Neste vídeo, que foi recebido por um grupo maior de pessoas, que inclui ministros e amigos como o ex-deputado Alberto Fraga, aparecem de novo o Hino Nacional, desta vez em um solo de guitarra, e frases como: “Por que esperar pelo futuro se não tomarmos de volta o nosso Brasil? Qual o futuro desejamos para nossos filhos e netos? Basta! O Brasil só pode contar com você. O que você pode fazer pelo Brasil? Todo poder emana do povo. Vamos resgatar nosso poder. Vamos resgatar o Brasil. Juntos somos mais fortes. Somos capazes, sim”.

No final, se enfileiram as mesmas qualidades atribuídas a Bolsonaro que são elencadas no outro vídeo compartilhado por ele por WhatsApp: “Temos um presidente cristão, capaz, justo e incorruptível, que sofre e luta por esta Nação”.