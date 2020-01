Bolsonaro comprometido com sertanejos

Equipe BR Político

Em evento no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira, 2, o presidente Jair Bolsonaro recebeu apoio e garantiu suporte às demandas de artistas sertanejos. O grupo entregou uma carta de apoio ao presidente. Nomes como Bruno e Marrone, Matheus e Kauan, Cesar Menoti e Fabiano, Henrique e Juliano e João Neto e Frederico estavam entre participantes do evento.

No discurso, Bolsonaro se comprometeu a agir para aprovar pautas referentes ao setor. “Alguns de vocês (artistas sertanejos que o apoiaram na eleição) até perderam contratos e foram perseguidos, mas isso não foi em vão. No que depender de mim, em se apresentando a proposta, levaremos ao ministro Jorge Oliveira, e, não encontrando óbices jurídicos e constitucionais, nós apresentaremos decreto o mais rápido possível, ou projeto de lei”, disse.

De acordo com o presidente, a “causa dos sertanejos é mais do que justa”, mas não especificou quais seriam as demandas. O objetivo, afirmou, é facilitar o trabalho dos artistas desse gênero musical para que eles “continuem a levar alegria para a população”.