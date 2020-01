Bolsonaro confirma demissão de Alvim

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro acaba de confirmar a demissão do secretário especial de Cultura, Roberto Alvim. Nesta sexta-feira, 17, o chefe do Executivo considerou como “um pronunciamento infeliz” a fala do auxiliar em que faz referência ao discurso do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels.

“Manifestamos também nosso total e irrestrito apoio à comunidade judaica, da qual somos amigos e compartilhamos muitos valores em comum”, escreveu Bolsonaro no Twitter. Após a demissão do secretário, no final da manhã, Bolsonaro foi para o Clube Naval, em Brasília, onde participa de um almoço com integrantes da Secretaria de Governo.