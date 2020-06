Bolsonaro confirma mais duas parcelas de auxílio emergencial

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite de quinta-feira, 4, que já está certo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o pagamento de uma quarta e quinta parcela do auxílio emergencial. O valor, no entanto, será reduzido. “Vai ser menor do que os R$ 600 para ir partindo para um fim”, afirmou Bolsonaro.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse ontem que vê um risco na redução do valor do benefício. Segundo ele, existe consenso entre os deputados para manter a ajuda de R$ 600 por até três meses.

“A gente entende a preocupação do governo”, disse Maia, referindo-se ao impacto que a medida teria no Orçamento. “Mas gostaria de ter uma posição oficial. Que o governo encaminhe a matéria e possamos fazer um debate transparente”, disse.