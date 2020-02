Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro afirmou em sua live nesta quinta, 13, que vai participar do Show da Fé, a convite do pastor neopentecostal R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus, no sábado, 15, no aterro do Flamengo, no Rio. “De forma muito humilde, estou muito honrado de ser convidado para esse grande evento evangélico”, disse ele.