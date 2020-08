Jair Bolsonaro confirmou que sua disposição é nomear André Brandão para comandar o Banco do Brasil, no lugar de Rubens Novaes, que deixou o cargo há dez dias.

“A princípio é ele”, afirmou o presidente, segundo informa a repórter Amanda Pupo, do Broadcast. “Vou falar com Guedes amanhã. Tenho total confiança no Guedes. A escolha é dele”, disse.