Bolsonaro confirma que Onyx irá para Secretaria-Geral

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou na tarde desta segunda-feira, 8, uma mudança no primeiro escalão de seu governo. O atual ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, deixará o posto para assumir a Secretaria-Geral da Presidência. O ex-ocupante do cargo, Jorge Oliveira, assumiu um posto de ministro do Tribunal de Contas da União. “Ele (Onyx) vai para Secretaria-Geral”, disse Bolsonaro em entrevista para a Band.

O presidente, que negocia indicações com o Centrão, negou que irá fazer outras trocas de ministros. Disse ainda que as emendas (cerca de R$ 3 bilhões) que distribuiu no Congresso não foram condicionadas a voto em Arthur Lira (PP-AL) para presidência da Câmara.