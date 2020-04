Bolsonaro contra-ataca: ‘Moro condicionou troca de Valeixo a indicação ao STF’

O presidente Jair Bolsonaro, em meio a explicações sobre a piscina do Alvorada, interferências no Inmetro e sua insatisfação com a PF em casos de seu interesse, contra-atacou ao ex-ministro Sérgio Moro. Se o ex-juiz acusou Bolsonaro de querer interferir nas investigações e querer informações sobre relatórios da PF, Bolsonaro disse que Moro condiciou uma troca no comando da Polícia Federal a sua indicação ao cargo de ministro do STF. “Me desculpa, mas não é por aí”, disse Bolsonaro na coletiva para falar da troca no governo. “Reconheço as suas qualidades em chegando lá, se um dia chegar, pode fazer um bom trabalho, mas eu não troco. E, outra coisa, é desmoralizante para um presidente ouvir isso.”