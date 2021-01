Bolsonaro contra o isolamento: ‘Povo brasileiro não tem medo do perigo’

O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta quinta-feira, 28, que o “povo brasileiro é forte e não tem medo do perigo”. A declaração foi feita durante cerimônia de liberação de tráfego de nova ponte sobre o Rio São Francisco, entre Alagoas e Sergipe, na BR-101, em novo discurso contra as medidas de isolamento social decretadas para o enfrentamento da pandemia de covid-19.

A fala veio após o presidente comentar os dados divulgados mais cedo pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No ano passado, o País abriu 142 mil vagas formais.

“O apelo que eu faço a todos os governadores, uma opinião apenas, não estou dizendo se está certo ou se está errado. A política de fechar tudo e ficar em casa não deu certo. O povo brasileiro é forte. O povo brasileiro não tem medo do perigo. Nós sabemos quem é que são os vulneráveis, os mais idosos e os com comorbidades. O resto, tem de trabalhar”, disse.

“Reformulem essa política e entendam cada vez mais que o isolamento, o lockdown, o confinamento nos leva para a miséria. Eu sempre disse, lá atrás, a economia anda de mãos dadas com a vida. A vida sem recursos e sem emprego torna-se muito difícil”, disse.

Ao contrário do que diz o presidente, autoridades sanitárias recomendam o isolamento social como medida de combate à pandemia. Estudo divulgado nesta quinta pelo Lowy Institute, indica que o Brasil foi o país que pior gerenciou a pandemia de covid-19 no mundo. A Nova Zelândia, que praticamente erradicou o vírus com fechamentos de fronteira precoces, bloqueios e testes de diagnóstico foi eleito o país que melhor geriu a crise sanitária.