Bolsonaro conversa com Putin sobre cooperação no combate à covid-19

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, 15, que conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e que os dois líderes concordaram em “aprofundar ainda mais a cooperação entre nossos países, inclusive no combate à covid-19”, escreveu Bolsonaro no Twitter.

A Rússia é um dos países em que os números em relação ao novo coronavírus mais têm sido questionados por conta da subnotificação. O país é o 3º do mundo em número de casos confirmados de coronavírus, somando 536.484 pessoas infectadas. A Rússia só fica atrás do Brasil, com 867.624, e dos Estados Unidos, com 2.094.205, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins.

Apesar do alto número de casos, o território russo registra 7.081 mortes pela covid-19, um número baixo comparado ao brasileiro e ao norte-americano. O governo russo tem sido acusado de manipular os dados sobre a pandemia no país. “Estamos trabalhando com tranquilidade e nos recuperando dessa situação do coronavírus com confiança e com perdas mínimas, mas nos Estados Unidos isso não está acontecendo”, disse Putin em pronunciamento à TV estatal.

O Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, também foi pauta da conversa via telefone. “Tratamos também dos resultados que queremos atingir na próxima Cúpula do BRICS, em São Petersburgo”, completou Bolsonaro.