Bolsonaro critica Maia e diz iniciar um ‘novo capítulo’

Rodrigo Maia (DEM-RJ) já deixou a presidência da Câmara, mas ainda não saiu da cabeça da Jair Bolsonaro. O presidente da República aproveitou o início dos trabalhos do Legislativo, no qual pediu a aprovação de pautas de costumes dentre outras coisas, para criticar o deputado federal.

“Não é fácil reconstruir um país destruído ao longo de décadas, ainda mais quando quem deveria ter trabalhado ao nosso lado para levar adiante o projeto escolhido nas urnas em 2018 decidiu, de forma egoísta, sabotar o próprio país e o próprio povo, mesmo em meio a uma pandemia”, disse o presidente em suas redes sociais.

Bolsonaro abriu o bolso para conseguir emplacar dois aliados na Câmara e no Senado. Foram R$ 3 bilhões em emendas extras que ajudaram nas candidaturas de Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-RJ). Nesta quarta-feira, 3, o presidente esteve na cerimônia de abertura dos trabalhos, prestigiando os dois novos comandantes.

“Hoje, iniciamos um novo capítulo e temos uma nova oportunidade de trabalhar em conjunto pelo Brasil; colocando o país, e não mais interesses pessoais, no coração de cada decisão tomada; respeitando, acima de tudo, os anseios e as tradições do povo brasileiro”, afirmou o presidente.