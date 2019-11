Bolsonaro: ‘Cultura tem de estar de acordo com a maioria’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a cultura do País tem de estar “de acordo com a maioria da população, não de acordo com a minoria”. O comentário foi feito na manhã desta quinta-feira, 29, ao ser questionado sobre declarações polêmicas do novo presidente da Fundação Palmares, Sérgio Nascimento de Camargo, que afirmou que a escravidão foi “benéfica para os descendentes”.

Na entrevista, Bolsonaro voltou a se esquivar sobre declarar se concorda ou não com as bandeiras defendidas pelo novo chefe da fundação e atribuiu ao secretário especial de Cultura, Roberto Alvim, a responsabilidade pela nomeação de Camargo, informa o Broadcast Político.

“O secretário é um tal de Roberto Alvim. Dei carta branca para ele. A cultura nossa tem de estar de acordo com a maioria da população, não de acordo com a minoria. Ponto final. Ele que decide”, disse Bolsonaro.

Bolsonaro afirmou que recebe semanalmente Alvim para despachar. “Só vou responder algo (sobre o novo presidente da Palmares) depois de ouvi-lo”, disse. Ontem, Bolsonaro já havia afirmado que não conhece Sérgio.