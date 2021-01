Bolsonaro cumprimenta Biden por posse nos EUA

Jair Bolsonaro, que está vendo o fracasso de sua diplomacia com a situação das vacinas da Índia e da China, baixou o tom com Joe Binden, o novo presidente dos Estados Unidos. Bolsonaro, um trumpista ferrenho que seguiu a cartilha de dizer que houve fraude nas eleições americanas, cumprimentou Biden por sua posse na Casa Branca. “Cumprimento Joe Biden como 46º Presidente dos EUA. A relação de Brasil e EUA é longa, sólida e baseada em valores elevados, como a defesa da democracia e das liberdades individuais”, afirmou.

Biden assumiu como o 46º presidente dos EUA nesta quarta-feira, 20. Dentre as primeiras decisões, Biden recolocou seu País no Acordo de Paris e regressar à Organização Mundial de Saúde. Além de medidas em relação aos imigrantes ilegais que hoje vivem nos EUA. Para marcar a data, Bolsonaro disse ter enviado uma carta para Biden. O Brasil foi um dos últimos países a reconhecer a vitória do democrata.