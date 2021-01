Bolsonaro dá até março para o Aliança decolar

Hoje sem partido, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta manhã de segunda, 25, a seus apoiadores na porta do Palácio da Alvorada que tem até março para decidir a qual legenda se filiar para as eleições de 2022. “Em março eu decido; ou decola o partido (Aliança) ou vou ter que arranjar outro. Se não decolar, a gente vai ter que ter outro partido, se não, não temos como nos preparar para as eleições de 2022.”

Segundo o presidente, o tempo está “exíguo” para o Aliança ficar de pé. A ideia seria abrigar seus aliados no mesmo partido, não que ele esteja pensando na reeleição, disse. “O tempo está meio exíguo para a gente… não vai deixar de continuar trabalhando, mas eu vou ter que decidir porque não é por mim, né. Não tô fazendo campanha para 2022, tá, mas o pessoal quer disputar e queria estar num partido onde tivesse simpatia minha. Então essa que é a intenção”, afirmou.

Lançado em novembro de 2019, o Aliança reúne, até agora, apenas 57 mil assinaturas validadas pelo TSE, o que representa pouco mais de 10% das 492 mil necessárias. Na semana passada, o PL oficializou em carta o convite para Bolsonaro se filiar à legenda, conforme revelou o Broadcast Político. Mas ele tem outras opções, como o Republicanos, que já abriga dois de seus filhos, PTB e Patriotas.

Na ocasião desta manhã, Bolsonaro ironizou a carreata organizada por movimentos de direita do País a favor de seu afastamento do cargo em Campo Grande (MS). “Eu vi uma carreata monstro, de uns 10 carros, contra mim”, disse Bolsonaro a um apoiador que se identificou como morador da capital mato-grossense.

O fim de semana foi marcado por atos contra o presidente da República. No sábado, foram organizados por entidades da esquerda, já os de ontem, pelo MBL e Vem pra Rua, responsáveis por vários protestos contra a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Segundo recente pesquisa do Datafolha, a rejeição (40% hoje, em dezembro, 32%) ao presidente ultrapassou a aprovação (hoje 37%, em dezembro, 31%).