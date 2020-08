Bolsonaro dá aval para lançamento do Pró-Brasil

O presidente Jair Bolsonaro deu o aval e o programa Pró-Brasil, programa de estimulo da economia brasileira pós-pandemia de coronavírus. Segundo o Broadcast Político, o lançamento oficial deve acontecer na próxima terça-feira, 25, em cerimônia no Palácio do Planalto. A prioridade do programa, que será coordenado pela Casa Civil, serão obras com conclusão até 2022, último ano do atual mandato de Bolsonaro.

O lançamento deverá vir depois de uma semana considerada “complicada” na situação de Paulo Guedes. O presidente tem afirmado que defende a política de responsabilidade fiscal de seu ministro da Economia, mas o laçamento do Pró-Brasil pode ser considerado um “aceno” para ala desenvolvimentista” de seu governo. Bolsonaro já acertou R$ 5 bilhões extras para obras, por meio de uma medida provisória.