Bolsonaro dá indireta ao ‘Lulodoria’

Equipe BR Político

Sem citar nomes, o presidente Jair Bolsonaro criticou, pelo Twitter, a aproximação virtual entre o ex-presidente Lula e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), nesta quinta-feira, 2.

“Quando falamos em união, nos referimos aos que querem o melhor para o Brasil e para os brasileiros, não uma aliança com quem quase o destruiu por completo. Discordâncias temos entre meras posições. Superar divergência não é abandonar a própria honra nem a verdade”, escreveu o presidente.

Mais cedo, o tucano compartilhou um tweet do petista no qual Lula elogia prefeitos e governadores no combate ao novo coronavírus. Em resposta, o tucano disse que, embora tenham muitas diferenças, “não é hora de discordância, mas de solidariedade”.