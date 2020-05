Bolsonaro dá moral a ator que aceitaria substituir Regina

O presidente Jair Bolsonaro compartilhou em suas redes sociais na manhã desta terça-feira, 19, uma entrevista em que o ator Mário Frias afirma que aceitaria o convite para ser o novo secretário de Cultura. Como você acompanha aqui no BRP, a titular do cargo, Regina Duarte, passa por processo de fritura no governo a fogo baixo. O compartilhamento, por outro lado, ocorre no momento em que o filho do presidente, Flávio Bolsonaro, é alvo de suspeitas relacionadas ao caso Queiroz.

Em conversa com a CNN em 6 de maio, quando Regina havia demitido o olavista Dante Mantovani da Funarte, Frias foi perguntando se teria sido cotado para substituir a atriz na secretaria. Frias não nega, tece uma série de elogios ao presidente e diz que “se for preciso, não vou correr disso”.

Ele ainda diz “amar” Regina. “Torço demais pela Regina. Ela é um ícone para mim, uma pessoa que mexeu no meu coração. Amo você, Regina! Sou seu fã”, afirmou Frias que foi um dos poucos artistas a comparecerem na posse da secretária.