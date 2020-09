Bolsonaro dá parabéns a governo por ‘preservar meio ambiente’

O mesmo método de zombaria empregado na pandemia do novo coronavírus tem sido repetido pelo presidente Jair Bolsonaro para os temas ambientais. Ao inaugurar um complexo de produção de energia solar na Paraíba nesta quinta, 17, o chefe do Planalto afirmou que o Brasil “está de parabéns” pela maneira como defende o meio ambiente. “O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. E alguns não entendem como, é o país que mais sofre ataques vindo de fora no tocante ao seu meio ambiente. O Brasil está de parabéns da maneira como preserva esse seu meio ambiente”, disse ele.

Do início do ano até ontem, o aumento das queimadas no Pantanal foi de 208%, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Ao menos 2,9 milhões de hectares do bioma já foram destruídos pelo fogo, ou seja, 19% da área total.