Com queda de popularidade e movimentos de oposição, de direita e esquerda, nas ruas com bandeiras pró-impeachment, o presidente Jair Bolsonaro utilizou neste domingo, 24, o expediente do rolê de moto por Brasília. Ele parou ao lado de uma banca de frutas em frente ao Ibama, onde foi abordado sobre os protestos de sábado e a eleição para a presidência da Câmara. Ficou calado.

Ontem, ao menos 20 capitais realizaram atos contra o seu governo e a favor de vacina contra o novo coronavírus.