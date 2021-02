Bolsonaro dá sinais para caminhoneiros e pede projeto sobre ICMS

Mesmo com a prometida “greve” dos caminhoneiros não tendo o tamanho prometido, Jair Bolsonaro mandou sinais para os caminhoneiros em sua transmissão nas redes sociais desta quinta-feira, 4. O presidente afirmou que terá uma reunião com seu time de ministros para tratar do tema e que quer revelar a composição final do preço do óleo diesel. Mais do que isso, pediu ao Congresso um projeto que trate do ICMS, imposto estadual que incide também sobre o preço final do combustível.

“Queria que votasse uma lei dizendo que o ICMS vai incidir sobre o preço do óleo diesel na refinaria ou tenha um valor fixo”, disse o presidente. “Toda vez que aumenta o diesel, os governadores ganham mais. O Parlamento tem que decidir. Está aí para isso”, afirmou. “O que não pode é toda vez que aumenta o combustível a responsabilidade vir para o governo central.”