Bolsonaro: ‘Dá uma chance pra mim’

Vera Magalhães

A live de Jair Bolsonaro nesta quinta-feira teve uma inédita chuva de críticas. Normalmente assistida por seguidores fanáticos do presidente, prontos a elogiar o “Mito” por tudo, a transmissão ao vivo desta semana teve como reações por mais de mil carinhas bravas e muitos comentários enfurecidos. Bolsonaro sentiu o golpe. Sua fala sobre a escolha de Aras foi em tom defensivo e, lá pelas tantas, o presidente chegou a dizer que agora é com o Senado: ele indicou, mas, se os senadores não chancelarem o nome do novo PGR, ele pode indicar outro.

Mais explicitamente, o presidente chegou a sugerir que os seguidores irritados apagassem os comentários negativos. “Eu peço a vocês. No Facebook, você fez um comentário pesado, retira, dá uma chance pra mim. Você acha que eu quero colocar alguém lá para atrapalhar a vida de vocês? Não quero!”, afirmou. Foi a mais pesada reação até aqui da base bolsonarista militante virtual, como mostrei em nota aqui no BRP ainda na noite de quinta.