Bolsonaro de aviso prévio?

Equipe BR Político

A novela que envolve a permanência do presidente Jair Bolsonaro no PSL pode estar prestes a acabar. Isso porque de acordo com a Folha, Bolsonaro marcou para terça-feira, 12, uma reunião com deputados bolsonaristas do PSL para informar que decidiu abandonar o partido.

Os parlamentares do PSL considerados traidores pelo presidente, entre eles a deputada Joice Hasselmann (SP), o deputado Delegado Waldir (GO) e o senador Major Olímpio (SP), não foram convidados para o encontro.

No aviso prévio dado por Bolsonaro, ele deve comunicar que pretende ficar, pelo menos no curto prazo, sem partido. Como você leu no BRP, nas últimas semanas Bolsonaro chegou a estimar que tinha “90% de chance” de criar uma nova legenda.